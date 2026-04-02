كشف حقيقة فيديو التعدي بالأسلحة البيضاء في البحيرة.. الداخلية: مشاجرة بسبب خلافات جيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 02:24 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت خلاله إحدى السيدات تعرض والدها لاعتداء بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة البحيرة.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 27 مارس الماضي، حيث نشبت مشاجرة بين طرف أول، يضم والد الشاكية، والذي أصيب بكسور وكدمات متفرقة، وطرف ثانٍ مكون من سائق وعامل وطالب، أصيب اثنان منهم بجروح وكدمات.

وأكدت الأجهزة الأمنية أن سبب المشاجرة يرجع إلى خلافات جيرة بين الطرفين، تطورت إلى اعتداء متبادل، حيث قام أحد أفراد الطرف الثاني باستخدام عصا خشبية، ما أسفر عن إصابة الطرف الأول.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، نتيجة تلك الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.