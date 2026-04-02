بوتين: نسعد بدعوة الرئيس السيسى لزيارة موسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 04:23 مساءً - دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة موسكو، حيث تم توجيهها خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية بدر عبد العاطي لروسيا، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تأمل فى إنهاء الصراع بالشرق الأوسط فى أسرع وقت ممكن، وهى مستعدة لبذل كل ما فى وسعها لإعادة الوضع إلى طبيعته.

وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجية المصري والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي إن موسكو مستعدة من جانبها لبذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى مساره الطبيعي، بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضح بوتين: "نحن جميعاً نأمل في أن ينتهي هذا الصراع، ومن المعروف، في أسرع وقت ممكن. وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن أمس، وأكرر مرة أخرى: إننا من جانبنا مستعدون بالفعل لبذل كل ما في وسعنا لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية، أو كما يُقال في مثل هذه الحالات، إلى وضعه الطبيعي".

والثلاثاء، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث طالب الزعيمان بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري.

وجاء في البيان الصادر عن الكرملين: "تمت خلال الاتصال الهاتفي مناقشة الوضع الناجم عن التصعيد غير المسبوق للنزاع في الشرق الأوسط".

وأكد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل إلى اتفاقيات سياسية ودبلوماسية تراعي مصالح جميع دول المنطقة بشكل كامل".

كما ناقشا وفقا للبيان المشاريع الاستثمارية الضخمة في قطاعي الطاقة والصناعة خلال مكالمتهما الهاتفية.