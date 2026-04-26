فيفا يوافق على زيادة جوائز كأس العالم.. منتخب مصر ينتظر نصف مليار جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 08:15 مساءً - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبدئياً على زيادة قيمة الجوائز المالية ورسوم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في خطوة تعكس استجابته لمخاوف عدد من الاتحادات الوطنية بشأن ارتفاع تكاليف المشاركة.

كأس العالم 2026

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن هذا التوجه جاء بعد شكاوى متزايدة من الأعباء المالية المرتبطة بالسفر والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الضرائب، خاصة في الولايات المتحدة التي تستضيف جزءاً من منافسات البطولة.

وكان الفيفا قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص مبلغ قياسي قدره 727 مليون دولار كجوائز مالية، مع ضمان حصول كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة على ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار، في حين يحصل بطل البطولة على 50 مليون دولار.

منتخب مصر يضمن على الأقل 552 مليون جنيهًا

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، على أن يستهل مهمته أمام المنتخب البلجيكي يوم 15 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن تصل جوائز منتخب مصر إلى 552 مليون جنيهًا مصريًا، على الأقل ومن المتوقع زيادة النصف مليار جنيه حال مواصلة المشوار وتخطي مرحلة المجموعات في كأس العالم.

فيفا يحسم زيادة المكافآت المالية خلال أيام

وبحسب المناقشات الأخيرة، من المتوقع أن يتم رفع إجمالي الجوائز إلى مستوى أعلى، على أن يُحسم القرار النهائي خلال اجتماع مجلس الفيفا المرتقب في 30 أبريل الجاري مدينة فانكوفر.

ولا تقتصر التعديلات على الجوائز المالية فحسب، إذ يعتزم الفيفا أيضاً زيادة مخصصات برامج التطوير المقدمة إلى الاتحادات الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، ضمن خطته المالية الشاملة.

وتستند هذه الخطوة إلى القوة المالية التي يتمتع بها الاتحاد الدولي، حيث يُتوقع أن تصل إيراداته إلى نحو 13 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مدفوعة بشكل كبير بعوائد بطولة كأس العالم 2026.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادة تمثل استجابة مباشرة للضغوط التي مارستها عدة اتحادات، والتي حذرت من احتمال تكبد خسائر مالية في حال عدم التقدم إلى الأدوار المتقدمة من البطولة.