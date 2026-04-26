حسام حسن يكلف طبيب المنتخب بمتابعة دورية لمحمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 08:15 مساءً - قرر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، تكليف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، بإعداد تقارير أسبوعية مفصلة تتضمن الحالة الصحية والبدنية للنجم محمد صلاح، قائد "الفراعنة" وجناح نادي ليفربول الإنجليزي.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز الفني على الوقوف على مستجدات إصابة صلاح التي ألمت به مؤخراً خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، لضمان جاهزيته الكاملة للاستحقاقات الدولية المقبلة.



تواصل ودعم فني



وأجرى التوأم حسام وإبراهيم حسن اتصالاً مباشراً بالنجم المصري للاطمئنان على سير برنامجه العلاجي، معربين عن دعمهما الكامل له في هذه المرحلة.

وشدد الجهاز الفني على أهمية وجود صلاح كركيزة أساسية في مشوار المنتخب نحو نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدين أن المتابعة الدقيقة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للاعب وتنسيق الجهود مع الطاقم الطبي لنادي ليفربول لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن وبأفضل حالة فنية وبدنية.

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم، منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 يونيو وتستمرحتى 19 يوليو 2026.