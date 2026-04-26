تعرف على غيابات الزمالك أمام إنبى فى الدورى غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 08:15 مساءً - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني لمواجهة نظيره إنبي في الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز بمرحلة التتويج والتي تقام باستاد القاهرة فى تمام الخامسه مساء غدا الاثنين.

الغيابات فى المباراة



يخوض الزمالك المباراة غائبا عن صفوفه عدة لاعبين لأسباب مختلفة سواء الإيقاف أو الاصابات أو أسباب فنيه حيث يغيب كل من عمرو ناصر، محمد صبحي، سيف جعفر، أحمد حمدي، بارون اوشينج، محمد إسماعيل.



أسباب الغيابات



وتأتي أسباب الغيابات كالتالي ..

عمرو ناصر للإصابة

محمد إسماعيل للايقاف

سيف جعفر أسباب فنية

احمد حمدي أسباب فنية

بارون أوشينج أسباب فنية

محمد صبحى أسباب فنية



استعادة بنتايج فى المباراة



ومن المقرر أن يستعيد الزمالك المغربى محمود بنتايج بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به بالعضلة الضامة قبل أن يعلن الجهاز الطبى جاهزية اللاعب للمباراة غدا.