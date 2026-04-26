بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 37.70 نقطة، بنسبة 0.42 في المئة، ليبلغ مستوى 8916.70 نقطة.

وتم تداول 533.8 مليون سهم عبر تنفيذ 32731 صفقة نقدية، بقيمة 112.2 مليون دينار كويتي (نحو 366.7 مليون دولار أمريكي).

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 108.06 نقطة، بنسبة 1.29 في المئة، ليبلغ مستوى 8495.45 نقطة، من خلال تداول 354 مليون سهم عبر إبرام 19055 صفقة نقدية بقيمة 46.5 مليون دينار (نحو 151.9 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر السوق الأول 24.69 نقطة بنسبة 0.026 في المئة، ليبلغ مستوى 9469.03 نقطة من خلال تداول 179.7 مليون سهم عبر تنفيذ 13676 صفقة بقيمة 65.7 مليون دينار (نحو 214.7 مليون دولار).

في موازاة ذلك صعد مؤشر (رئيسي 50) نحو 134.83 نقطة بنسبة 1.46 في المئة، ليبلغ مستوى 9356.47 نقطة، من خلال تداول 289.3 مليون سهم عبر تنفيذ 13328 صفقة نقدية بقيمة 35.6 مليون دينار (نحو 116.3 مليون دولار).