حدث في غرب منغوليا .. زلزال بقوة 6 درجات دون خسائر بشرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 أبريل 2026 11:36 صباحاً - ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، صباح الأحد، المنطقة الغربية من منغوليا، ما أثار حالة من القلق بين السكان دون تسجيل ضحايا حتى الآن.

وبحسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال في الساعة 11:23 صباحًا بالتوقيت المحلي، على عمق 10 كيلومترات.

مناطق الشعور بالهزة

شعر سكان مدينة خوفد والمناطق المجاورة بهزة قوية استمرت لعدة ثوانٍ، كما امتد تأثيرها إلى مناطق في الصين، خاصة إقليم شينجيانج ومدينة أورومتشي، حيث تم تسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة.

استنفار ومتابعة للهزات الارتدادية

حتى الآن، لم تُعلن السلطات المنغولية عن أضرار كبيرة في البنية التحتية، فيما وضعت فرق الطوارئ في حالة تأهب لمتابعة أي هزات ارتدادية محتملة خلال الساعات المقبلة.

