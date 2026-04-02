بعد مطابقة الحمض النووي (DNA) .. ليبيا تعلن التعرف على هوية 30 من ضحايا إعصار درنة بينهم مصرى وسودانى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 06:30 مساءً - اعتمدت اللجنة العلمية بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا نتائج مطابقة الحمض النووي (DNA) لضحايا إعصار دانيال في مدينة درنة، وذلك ضمن الاجتماعات الدورية التي تواصلها برئاسة الدكتور كمال السيوي.

ووفقاً لنتائج الاجتماع الأخير الذي عقد يوم أمس تم التعرف على هوية 30 حالة مجهولة الهوية من بينهم حالتان من الجنسيات السودانية والمصرية.

وقد تم إحالة الأسماء التي تم التعرف عليها إلى مكتب النائب العام الليبي وفقاً للقوانين المعتمدة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرسمية حيالها.

تسبب إعصار "دانيال" في 2023 بمقتل الآلاف في مدينة درنة الواقعة بشرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة وغير النهائية. ولا يزال الآلاف في تعداد المفقودين بسبب المياه التي غمرت كل أنحاء المدينة. فيما أدى انجراف التربة وانهيار سدين على الأقل إلى تفاقم الوضع الإنساني واختفاء حوالي ربع مساحة هذه المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وتم إطلاق اسم "دانيال" على الإعصار الذي ضرب مدينة درنة الليبية من قبل وكالة الأرصاد الجوية الأمريكية. وتعتبر هذه العاصفة الأولى في منطقة البحر الأبيض المتوسط من ضمن موسم أعاصير المحيط الأطلسي لعام 2023. في البداية تم تصنيف عاصفة "دانيال" بأنها عاصفة استوائية عادية، لكن سرعان ما أصبحت توصف بالإعصار بسبب تنامي سرعتها وقوة رياحها العاتية.

أسماء الضحايا في إعصار دانيال بدرنة

