إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وانفجارات في تل أبيب والقدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:30 مساءً - أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع انفجارات ضخمة في تل أبيب والقدس جراء القصف، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صواريخ إيرانية سقطت في بتاح تكفا شرقي تل أبيب، كما أفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بسقوط ذخائر عنقودية وشظايا صواريخ في نحو 30 موقعًا داخل تل أبيب، إضافة إلى استهداف 12 موقعًا داخل إسرائيل.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى إصابة شخص في منطقة رمات جان شرقي تل أبيب نتيجة القصف، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط ذخائر عنقودية في بني براك.

في المقابل، أفادت وكالة رويترز بوقوع هجوم على منشأة للبتروكيماويات في مدينة عسلوية الإيرانية.