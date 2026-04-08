الاتحاد الأفريقي يثمن دور مصر فى التوصل إلى وقف إطلاق الحرب بين أمريكا وإيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 07:27 مساءً - أشاد محمود على يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بدور مصر، في الوساطة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ورحب بالقرار المؤقت لوقف الأعمال العدائية، واصفاً إياه بأنه "خطوة مهمة تعكس قيادة جديرة بالثناء والتزاماً مشتركاً بخفض التصعيد".

وأشار يوسف إلى أن هذا التطور يتماشى مع دعوات مفوضية الاتحاد الأفريقي المستمرة لضبط النفس والحل السلمي للنزاعات.

وأشاد بالأدوار البناءة التي لعبتها جمهورية باكستان الإسلامية، الوسطاء الرئيسيين، بما في ذلك سلطنة عمان وجمهورية تركيا وجمهورية مصر العربية، الذين ساعدت جهودهم الدبلوماسية في تحقيق هذه النتيجة.

وقال يوسف أن "التداعيات قد تم الشعور بها على مستوى العالم، بما في ذلك في جميع أنحاء أفريقيا، حيث أدت الاضطرابات في إمدادات الوقود إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة السلع الأساسية".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار هذا يمثل فرصة حاسمة لتخفيف معاناة السكان المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر"، مؤكداً أن "الحوار المستمر والدبلوماسية الشاملة سيكونان ضروريين لترسيخ هذه المكاسب".

واعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن دعمه الكامل لمحادثات إسلام آباد ويحث جميع الأطراف على الحفاظ على الزخم نحو سلام دائم وشامل، مؤكداً أن الدبلوماسية والحوار، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، يظلان السبيل الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمات الدولية.