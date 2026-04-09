وزير الداخلية يهنيء قداسة البابا تواضروس الثانى بعيد القيامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 02:20 مساءً - بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة 2026 .. جاء بها:-

يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد أن أعرب لقداستكم وللإخوة المسيحيين عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.



إن إحتفال مصر بعيد القيامة المجيد إنما يؤكد فى حقيقته على مشاعر المحبة والمودة وروابط الأخوة الوثيقة .. التى تُجسد روح المواطنة الراسخة ووحدة النسيج الوطنى والذى يُعد من ثوابت الأمة المصرية .. وستظل دائماً من الدعامات الأساسية لمسيرة التقدم والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وكل عام وقداستكم بخير ،،،

كما بعث / وزير الداخلية - برقية تهنئة للأنبا / إبراهيم إسحاق سدراك "بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها :

بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد .. يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الكاثوليك .. بخالص التهانى وأطيب الأمنيات .. راجياً إستمرار التواصل بين النسيج الوطنى المصرى لنستكمل فى تلاحم وترابط مسيرة وطن جسد للإنسانية على مر التاريخ قيم السمو والحضارة والنماء.

وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للدكتور القس / أندريه زكى "رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية" ... جاء بها :

بمناسبة الإحتفال بعيد القيامة المجيد يطيب لى وهيئة الشرطة أن أبعث لكم وطائفة الأقباط الإنجيلية بخالص التهانى وأصدق الأمانى .. داعياً الله أن يحفظ مصرنا على الدوام مناراً للمحبة والسلام .. ووطناً للسماحة والأخاء لا تفرقنا مكائد ولا تضعفنا شدائد .. لنواصل معاً مسيرة الوطن نحو التقدم والنماء.

وكـل عــام وأنتـم بخـير ،،،

كما بعث / وزير الداخلية - برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. جاء بها:-



يطيب لى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء فى هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والصف والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.



إننا إذ نستقبل هذا العيد المجيد بروح المودة والمحبة ومشاعر الأخوة التى تجمع أبناء الوطن الواحد فى نسيج متماسك ومترابط يحفظ للأمة وحدتها ويدعم مسيرتها نحو التقدم والتنمية والإزدهار.



حفظ الله مصرنا الحبيبة وجعل دوماً إرادتنا على قوى الشر غالبة ولرفعتها حاضرة ونافذة.

وكـل عــام وأنتــم بخــير .