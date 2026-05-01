تريزيجيه يهدر ركلة جزاء للأهلى أمام الزمالك فى الدقيقة 66

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 11:16 مساءً - أهدر محمود تريزيجيه لاعب الأهلي الهدف الثالث لفريقه في مرمى الزمالك في الدقيقة 66 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم بطولة الدوري المصري الممتاز، من ركلة جزاء بعد استدعائه من الفار بداعي لمس الكرة يد محمد شحاتة داخل منطقة جزاء الزمالك، بعدما تصدى المهدي سليمان للكرة.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام وهادي رياض وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي لمباراة الزمالك كل من: محمد الشناوي ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار ومروان عثمان.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي - عدي الدباغ .

وتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد ربيع ومحمد السيد وآدم كايد وشيكو بانزا وسيف الجزيري.