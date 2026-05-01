الذهب يتجه لانخفاض أسبوعي
ستقرت أسعار الذهب إلى حد كبير اليوم لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، وسط تفاقم المخاوف بشأن التضخم وتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وفي المعاملات الفورية، تراجع الذهب 0.1 بالمئة إلى 4614.98 دولار للأوقية (الأونصة) متجها لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 2 بالمئة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في شهر، أمس الأول الأربعاء.
في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.1 بالمئة إلى 4626.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 73.99 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1981.25 دولار فيما وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1525.36 دولار.
