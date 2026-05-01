أخبار اليمن : 3200 طالب باختبارات المفاضلة في كلية الطب

3200 طالب باختبارات المفاضلة في كلية الطبأدى أكثر من ثلاثة آلاف و200 طالب وطالبة اليوم، اختبارات المفاضلة والقبول للمنافسة على 150 مقعداً دراسياً في النظام العام في كلية الطب البشري بجامعة صنعاء للعام الجامعي 1448هـ الموافق 2026-2027م.

واطلّع نائب رئيس جامعة صنعاء لشؤون الطلاب الدكتور محمد شكري، ومعه مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإعلامية عادل الحبابي، على سير اختبارات القبول والمفاضلة التي جرت بالمركز الاختباري الإلكتروني بكلية الطب المجهز بأكثر من 1700 جهاز حاسوب وفق أعلى المواصفات التقنية.

واستمعا من رئيس المركز الإختباري الإلكتروني الدكتور عبدالله الحداد، إلى شرح حول آلية الاختبار والمفاصلة التي تتم مباشرة بأجهزة الكمبيوتر عبر بنك الأسئلة ونماذج متعددة يقوم الطالب بالإجابة على 60 سؤالًا ويتم معرفة نتيجته فور الانتهاء من الإجابة مباشرة.

وأشار إلى أن الاختبارات، تتم على أربع فترات، فترتين صباحية للطالبات وفترتين مسائية للطلاب، يتم فيها استيعاب كافة المتقدمين الراغبين الالتحاق بكلية الطب بجامعة صنعاء.

وأكد الحداد، أن اختيار يوم الجمعة لاختبار المفاضلة يأتي لانشغال المركز الاختباري بامتحانات الفصل الثاني لجميع الكليات.

وفي التدشين، أشاد نائب رئيس الجامعة بجهود طاقم المركز الاختباري الذي يُعد أحد إنجازات جامعة صنعاء والمجهز بأحدث الأجهزة الحاسوبية البالغة نحو 1700 حاسوب، يتم فيها تنفيذ الاختبارات الفصلية والنهائية وكذا اختبار القبول والمفاضلة لجميع كليات الجامعة.

وأكد أن الآلية المعتمدة، تأتي في إطار حرص الجامعة على تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء كل ذي حق حقه عبر أتمتة الاختبارات وإعلان نتائج المفاضلة في نفس اليوم عبر موقع الجامعة، واختيار أوائل 75 طالباً و75 طالبة في النظام العام.

وأوضح الدكتور شكري، أن اختبارات المفاضلة والقبول يتم احتسابها من 60 بالمائة، فيما نتيجة الثانوية العامة يتم اعتمادها من 40 بالمائة، وعقب الانتهاء من الاختبارات يتم اعلان نتيجة المفاضلة النهائية، لتمكين الطلاب من معرفة نتيجتهم النهائية مباشرة.

وطمأن، الطلاب بضمان الشفافية والنزاهة في اعتماد نماذج الامتحانات والتصحيح الإلكتروني.