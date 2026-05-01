أخبار اليمن : تصعيد مهم.. 8 محاولات لإدخال "قرابين" للأقصى

تصعيد خطير.. 8 محاولات لإدخال "قرابين" للأقصىأكدت محافظة القدس أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة الأخيرة، يشكل تصعيدا خطيرا وممنهجا من قبل جماعات المستعمرين المتطرفة، التي تحاول فرض وقائع جديدة داخل باحات المسجد، عبر إدخال ما يسمى "القرابين الحيوانية" وتكثيف الاقتحامات تحت غطاء المناسبات الدينية التوراتية والسياسية.

وأشارت محافظة القدس في بيان اليوم، إلى أن عدد محاولات إدخال القرابين أو الوصول بها إلى محيط المسجد الأقصى ارتفع إلى ثماني محاولات موثقة منذ بداية العام خلال موسمي عيدي الفصح، وهو أعلى عدد يسجل منذ عام 1967، فيما تمكن المستعمرون في ثلاث مناسبات من الوصول بالقرابين إلى المداخل القريبة من المسجد الأقصى قبل منعهم من استكمال محاولاتهم.

ولفتت المحافظة إلى أن العام الماضي شهد ثلاث محاولات لإدخال "قرابين حيوانية" إلى المسجد الأقصى، منها محاولتان لذبح القرابين بعد إدخالها، إضافة إلى محاولة ثالثة تم خلالها إدخال لحم قربان ملطخ بالدم.

وحذرت من مناسبتين بالغتي الخطورة خلال الفترة القادمة، يتوقع أن تشهدا تصعيدا إضافيا في محاولات الاقتحام والطقوس داخل المسجد الأقصى، وهما الجمعة 15 من مايو الحالي والتي تصادف ما يسمى بـ"يوم القدس"، وهو ذكرى استكمال احتلال القدس عام 1967، ويوم الجمعة 22 من ذات الشهر، والتي تصادف ما يسمى عيد الأسابيع التوراتي، وما يسبقه من اقتحام، وهي مناسبات تستغل عادة لتكثيف الاقتحامات ومحاولات إدخال مواد وقرابين نباتية وحيوانية إلى المسجد.