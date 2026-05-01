الأهلي يضرب الزمالك بثلاثية ويعود لحسابات الدوري

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 1 مايو 2026 11:16 مساءً -

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل .

بهذه النتيجة يتوقف رصيد الزمالك عند 50 نقطة ويبقي في قمة الدوري بفارق الأهداف عن بيراميدز، فيما يرتفع رصيد الأهلي إلى 47 نقطة ويبقى في المركز الثالث.

واستعاد الأهلي هيبته المحلية بالفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة بعدما خسر من بيراميدز بالنتيجة ذاتها في الجولة الماضية، ونجح الأهلي في الانتفاض وإسعاد جماهيره.

الشوط الأول

بدأ الزمالك بشكل هجومي وهدد عُدي الدباغ دفاع الأهلي مُبكراً بتسديدة قوية مرت بجوار القائم، وتراجع أداء الأهلي في الدقائق الأولى، وواصل الزمالك الضغط، وأهدر ناصر منسي فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما انفرد بمصطفى شوبير لكنه سدد بعيداً عن الشباك.

تدريجياً استعاد الأهلي نشاطه وسجل بن شرقي هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة جيدة من طاهر محمد طاهر أودعها برأسه في شباك المهدي سليمان.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك وشكل أكثر من هجمة على مرمى الزمالك، لكن الأهلي استعاد الهجوم، ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف ثان في الدقيقة 32 من تمريرة جيدة من بن شرقي، وسيطر الزمالك على الدقائق المتبقية من الشوط الأول لينتهي هذا الشزط بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنشاط واضح واحتسب الحكم ركلة جزاء للأبيض سددها حسام عبد المجيد لكن مصطفى شوبير يتألق ويتصدى لها، وفي الدقيقة 60 شارك ديانج بدلاً من حسين الشحات.

أحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي أهدرها محمود حسن تريزيجيه ، وتواصل الهجوم الأهلاوي واسفر هذا الهجوم عن هدف ثالث سجله بن شرقي، وتواصلت الإثارة بين الفريقين، وأنقذ مصطفى شوبير فرصة تسجيل هدف مؤكد من الجزيري وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير

خط الدفاع : ياسين مرعي ، هادي رياض، أحمد رمضان بيكهام ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط : مروان عطية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر، وتريزيجيه

خط الهجوم : أشرف بن شرقي.

وجلس على بدلاء الأهلي لمباراة الزمالك كل من: محمد الشناوي ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري وأليو ديانج وأحمد عيد وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار ومروان عثمان.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد فتوح – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي - عدي الدباغ .

وتواجد على مقاعد الزمالك كل من: محمد عواد، السيد أسامة، محمد إبراهيم، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، أحمد ربيع، محمد السيد، آدم كايد، شيكو بانزا وسيف الجزيري.

الزمالك يتعادل والأهلي يخسر في الجولة الماضية

تعادل الزمالك مع إنبى سلبياً في أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الأهلى من بيراميدز بثلاثية دون رد في آخر ظهور أيضاً، وهي الخسارة التي أضعفت فرص المارد الأحمر في التتويج باللقب.