تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد فى نصف نهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 02:20 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب ملعب نيلسون مانديلا، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مواجهة مرتقبة ينتظر أن تتسم بالإثارة والندية بين الفريقين، فى ظل طموح كل طرف للاقتراب خطوة من النهائي القاري.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها فى القاهرة، خاصة مع سعى الفريق لمواصلة مشواره القاري بقوة والمنافسة على اللقب.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي، عدي الدباغ.

حكام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في الكونفيدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بتعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا لإدارة مباراة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري، ويعاونه الجنوب أفريقي زاخيلي ثوسي جرانفيل مساعدًا أول، وسوريو فاتسواني من ليسوتو مساعدًا ثانيًا، بالإضافة إلى المالي بوبو تراوري حكمًا رابعًا،وتم تعيين الجنوب أفريقية أخونا زينيث ماكاليما حكمًا لتقنية الفيديو، وتعاونها ديانا تشيكوتيشا من زامبيا، واختار "كاف" الكونغولي جان ميدار كوسا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الكاميروني رافائيل إيفيه ديفين.