الرئيس السيسى يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 01:27 مساءً - هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء مصر الأقباط بالخارج، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وقال الرئيس السيسى - فى برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج اليوم الجمعة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي - «الإخوة والأخوات.. أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. داعياً الله (عز وجل) أن يعيده عليكم بالخير والبركات».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق، ولمصرنا الغالية وشعبها الأبي الكريم المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء..مع أطيب تمنياتي،وكل عام وأنتم بخير.