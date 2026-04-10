وزير الخارجية يبحث مع نظيره الجزائري جهود خفض التصعيد فى المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أبريل 2026 09:30 مساءً - جرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيد أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث تناول الاتصال التطورات فى المنطقة والوضع الاقليمى بعد إعلان الولايات المتحدة وايران عن وقف إطلاق النار.

اطلع الوزير عبد العاطي نظيره الجزائري خلال الاتصال على الجهود الحثيثة التي بذلتها مصر على مدار الفترة الماضية لخفض التصعيد بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، مؤكداً أهمية البناء على الإعلان عن وقف إطلاق النار باعتباره خطوة مهمة لدفع جهود التهدئة وخفض التصعيد، مشددا على ضرورة تغليب المسار الدبلوماسي والمفاوضات، لاحتواء الموقف الخطير. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان نجاح مسار المفاوضات لتثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء للتوصل لتوافق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.

كما شهد الاتصال كذلك تناول التطورات في لبنان الشقيق، حيث أدان الوزير عبد العاطى العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى استهدف مناطق واسعة في لبنان، مؤكدا ان تلك الهجمات تتنافى مع القانون الدولى وتقوض المساعي الاقليمية والدولية لتحقيق التهدئة المنشودة في المنطقة، وشدد فى هذا السياق على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه ووقف كافة الاعتداءات الاسرائيلية، بما يضمن استقرار المنطقة وتجنيبها مخاطر الانزلاق نحو فوضى شاملة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة والعمل على تكثيف الجهود لخفض التصعيد واحتواء الموقف، واكدا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة الانزلاق للفوضى.