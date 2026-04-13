ضبط عاطل متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى القليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:30 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالقليوبية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، من خلال إدعائه بقدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الشركات على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.