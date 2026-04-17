وزيرة التنمية المحلية: حل شكاوى مواطنين حول النظافة والمخلفات والتعديات الزراعية في 8 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:31 مساءً - تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن جهود متابعة وحل شكاوى المواطنين المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحسين مستوى الخدمات المحلية والبيئية وسرعة الاستجابة للمشكلات الميدانية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف شكاوى المواطنين، حيث يتم التعامل معها بشكل فوري من خلال منظومة متكاملة للرصد والمتابعة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بالوزارات المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع المشكلات على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المركز الإعلامي يقوم بدور محوري في نقل ورصد الشكاوى المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي وكافة المواقع الإلكترونية، والتفاعل معها بشكل يومي، نظرًا لما تمثله من أداة فعالة في نقل الواقع الميداني، بما يعزز من كفاءة منظومة العمل المحلي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم التعامل مع عدد من شكاوى المواطنين بـ 8 محافظات شملت الغربية، سوهاج، المنوفية، القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، والدقهلية، وتنوعت بين شكاوى تتعلق بتراكم القمامة والمخلفات، والإشغالات، والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية بكل محافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعكس حرص الوزارة على تحقيق استجابات سريعة وفعالة.

وأوضح التقرير أنه تم الاستجابة السريعة والفورية لعدد من الشكاوى بمحافظة الغربية، حيث تضمنت شكوى تضرر فيها أهالي قرية "مشال" التابعة لمركز بسيون من وجود مقلب للقمامة يزيد على 55 ألف طن، مما تسبب في أضرار صحية وتلوث بيئي، إلى جانب انتشار بعض الحشرات ، وعلى الفور تم البدء في تنفيذ أعمال رفع التراكمات التاريخية للقمامة بالقرية ونقلها إلى المدافن الصحية المخصصة بالتنسيق مع السيد محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية ، بالإضافة إلى شكوى تراكم مياه الأمطار بقرية ميت هاشم بمركز سمنود، حيث تحركت الأجهزة التنفيذية بشكل عاجل، وتم سحب وشفط تجمعات المياه وإعادة تأهيل الموقع ورفع كفاءته، خاصة في المناطق الحيوية التي تضم مدارس ومنشآت خدمية، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار تقديم الخدمات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ إزالة جزئية لحالة تعدٍ على أرض زراعية بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق لاستكمال أعمال الإزالة حفاظًا على الرقعة الزراعية وتطبيقًا للقانون. كما تم تطهير بحر سيف بقرية الكمايشة بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وإزالة أسباب الشكوى المتعلقة بتراكم المخلفات، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تم الإشارة إلى أنه تم تنفيذ تلك الاستجابات بالتنسيق مع السادة محافظي المنوفية وسوهاج والتواصل مع الأجهزة التنفيذية .

ولفت التقرير إلى أنه تم التعامل مع عدد من الشكاوى بمحافظة القاهرة، حيث تضمنت إزالة إشغالات وتعديات بحي مصر القديمة، إذ تم غلق ورشة ميكانيكا ومغسلة سيارات تعمل بالمخالفة ولا تلتزم بمواعيد الغلق، لما تسببه من إزعاج وتلوث بيئي للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق حي مصر الجديدة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط مدخل حديقة الميريلاند، وإزالة كافة المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين، بما ساهم في إعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة. وفي حي شرق مدينة نصر، تم تنفيذ أعمال نظافة ورفع مخلفات من أمام أبراج الشرق للتأمين أمام الحديقة الدولية، وكذلك بمنطقة عمارات المثلث بنطاق الحي، استجابة لما تم رصده من تراكم للقمامة وسوء حالة الشارع.

وفي محافظة الدقهلية، تم التعامل مع شكوى خاصة بطفح الصرف الصحي بقرية ميت محسن بمركز ميت غمر، حيث تم الدفع بالمعدات والأطقم الفنية للتعامل الفوري مع المشكلة، وشفط المياه وإزالة أسباب الشكوى، مع التأكيد على إدراج القرية ضمن خطة تطوير الصرف الصحي في إطار المبادرات القومية الجارية، وتم الاشارة الي المتابعة المستمرة مع السيد محافظ الدقهلية لتلك الشكوي . كما تم التعامل مع شكوى بقرية مرصفا بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حيث تم تهذيب الأشجار المعوقة لأعمدة الإنارة وتركيب كشاف إضاءة، بما ساهم في تحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز الشعور بالأمان للمواطنين.

وفي نفس السياق، قام المركز الإعلامي بالوزارة بالتعامل مع شكوى تم نشرها عبر أحد المواقع الإلكترونية ، بشأن تضرر سكان شارع أبو زيد بدر المتفرع من شارع العشرين بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة من انتشار الإشغالات والباعة الجائلين بشكل عشوائي، بما تسبب في إعاقة حركة المواطنين وغلق الشارع. وعلى الفور تم التنسيق مع محافظة الجيزة وحي بولاق الدكرور، حيث تم تنفيذ حملة إشغالات مكثفة لرفع جميع التعديات والباعة الجائلين من الشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما ساهم في إعادة الانضباط وتيسير الحركة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وأشادت الدكتورة منال عوض ، بجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وسرعة الاستجابة من السادة المحافظين للشكاوي التي تم رصدها من المركز الإعلامي للوزارة وإيجاد حلول فورية لها علي أرض الواقع ، مؤكدة أن المركز الإعلامي للوزارة يواصل متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب الرصد اليومي لما يتم نشره بالمواقع الإلكترونية للصحف، مشددة على أهمية سرعة الاستجابة والتعامل الحاسم مع الشكاوى، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المشكلات، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الحياة في مختلف المحافظات.