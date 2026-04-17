اطّلع على مجانًا القنوات الناقلة لمباراة الكرمة ضد الشرطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:30 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم العراقية لمتابعة مواجهة قوية تجمع بين الكرمة والشرطة، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري نجوم العراق لموسم 2025-2026. تقام المباراة مساء اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 على أرضية «استاد الجولان».

موقف الكرمة والشرطة قبل اللقاء

يدخل نادي الشرطة اللقاء وهو يمر بفترة فنية مستقرة، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلين في آخر 5 مواجهات له بمختلف المسابقات. ويسعى "القيثارة الخضراء" لتكرار تفوقه بعد أن حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف (1-0).

على الجانب الآخر، يخوض فريق الكرمة المباراة بطموح تحسين نتائجه، إذ حقق فوزين وتعادلين مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها. ويأمل الكرمة في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الشرطة ضد الكرمة

يمكن للجماهير متابعة البث المباشر للمباراة التي ستجمع بين الكرمة والشرطة عبر الإنترنت من خلال المنصات الرسمية لشبكة قنوات العراقية الرياضية، لضمان متابعة أحداث دوري نجوم العراق لحظة بلحظة عبر الأجهزة الذكية