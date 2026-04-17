حملة مكبرة تداهم محلاً انتحل صفة وزارة الزراعة لبيع لحوم غير صالحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:31 مساءً - نجحت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ضبط أحد المحلات التجارية بمدينة شبرا الخيمة، قام بتضليل المواطنين عبر انتحال صفة رسمية والادعاء بتبعية منتجاته للوزارة، لترويج لحوم ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات مباشرة من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فور رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها صاحب محل يدعي طرح لحوم بأسعار مخفضة تحت اسم الوزارة، وهو ما ثبت كذبه وتضليله.

وكلف وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بتشكيل لجنة تضم الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والزراعة بالقليوبية، للتحرك الفوري وشن حملة التفتيش على المحل المذكور.

أسفرت الحملة عن كشف مخالفات صحية؛ حيث تبين أن اللحوم المعروضة: "مفروم، سجق، كبدة" معبأة في أطباق "فوم" مجهولة البيانات، وتظهر عليها علامات التلف وتغير الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة، كما ضبطت الحملة كميات من "اللانشون" منتهية الصلاحية، مما قد يشكل خطراً كبيرا على حياة المواطنين.

ووجدت الحملة خلال التفتيش وجود بطاقة ومطبوعات تستخدم في إيهام الجمهور بتبعيتهم للوزارة بالمخالفة للحقيقة، لغرض الغش والتدليس، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات، وإحالة المسؤولين عن المحل إلى النيابة العامة بتهمة الغش التجاري وانتحال صفة جهة رسمية، ومخالفة القوانين المنظمة لتداول الأغذية، ومنها القانون رقم 10 لسنة 1966 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

من جانبها، أهابت وزارة الزراعة بالمواطنين ضرورة شراء احتياجاتهم من اللحوم عبر المنافذ والاسواق الموثوقة والمعتمدة، محذرة من الإعلانات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه لا توجد صفحات تابعة للوزارة تقوم بعملية "البيع أو الترويج" للمنتجات نهائيا، لافتة إلى أن المنافذ التابعة للوزارة تتواجد فقط في المنشآت الحكومية التابعة لها بمركز البحوث الزراعية، والمحطات البحثية ومديريات الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظات، ذلك بالإضافة إلى المنافذ المتحركة التابعة للوزارة.

وشددت الوزارة على انها لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال اسمها في ترويج سلع أو منتجات بهدف غش المواطنين، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي صفحات أو مواقع تقوم بذلك، مع استمرار الرقابة بكل حزم لحماية الصحة العامة.

وخصصت الوزارة الأرقام التالية لتلقي بلاغات المواطنين عن أي مخالفات: 01010344776 ـ 0220541463. ، فضلا عن الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561. ‏