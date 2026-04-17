أندية الدوري السعودي تتنافس على ضم محمد صلاح

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 04:31 مساءً - تتصاعد وتيرة التحركات داخل الدوري السعودي لحسم واحدة من أكبر صفقات سوق الانتقالات، مع تكثيف الجهود للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، وسط حالة من التفاؤل بإمكانية إتمام الصفقة خلال الصيف المقبل.

محمد صلاح مطلوب في الدوري السعودي

وكشفت تقارير صحفية، من بينها موقع TEAMTALK، عن أن خمسة أندية سعودية دخلت سباق التعاقد مع قائد منتخب مصر، مستهدفة ضمه في صفقة انتقال حر، في خطوة من شأنها أن تُحدث صدى عالميًا كبيرًا.

وتتصدر أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي قائمة المهتمين، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من صندوق الاستثمارات العامة، والذي يواصل دفع مشروع تطوير كرة القدم في المملكة إلى مستويات غير مسبوقة.

ورغم التغييرات التي طرأت مؤخرًا على هيكل ملكية نادي الهلال، بعد دخول شركة المملكة القابضة المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، إلا أن اهتمام «الزعيم» بضم محمد صلاح لا يزال قائمًا بقوة، ضمن خطة استقطاب النجوم العالميين.

القادسية السعودي يسعى لضم محمد صلاح

وفي تطور لافت، دخل نادي القادسية على خط المنافسة، ليبرز كمنافس جاد، خاصة مع تولي المدرب بريندان رودجرز القيادة الفنية للفريق، إلى جانب دعم النادي من شركة أرامكو، ما يعزز من قدرته على إبرام صفقات كبرى.

وفي المقابل، نفت مصادر في الشرق الأوسط صحة الأنباء التي تحدثت عن تراجع القدرات المالية للدوري السعودي، مؤكدة أن الاستثمارات الرياضية تسير بشكل منفصل عن أي متغيرات أخرى، وأن هناك التزامًا واضحًا بمواصلة الإنفاق لدعم تطور كرة القدم في المملكة.

وتأتي هذه التحركات في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز مكانة الدوري السعودي عالميًا، خاصة مع اقتراب استضافة كأس العالم 2034، حيث يُنظر إلى التعاقد مع نجم بحجم محمد صلاح كخطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الجماهيري والتسويقي للمسابقة.