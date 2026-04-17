الملك أحمد فؤاد الثاني يؤدي صلاة الجمعة بمسجد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 05:23 مساءً - أدى الملك أحمد فؤاد الثاني، ملك مصر والسودان السابق، صلاة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية، برفقة عدد من أفراد أسرته وذويه، في أجواء إيمانية هادئة.

وكان في استقباله فضيلة الشيخ محمد سعد العش، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، واللواء أحمد حبيب، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، وفضيلة الشيخ وسام علي كاسب، مدير شئون الإدارات، كما حضر فضيلة الشيخ علي البنا، مدير إدارة أوقاف وسط.

وجاءت خطبة الجمعة بعنوان «سعة رحمة الله باب الأمل وسبيل النجاة»، وألقاها فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم عمارة، حيث تناولت سعة رحمة الله تعالى وفتح باب التوبة، والدعوة إلى التمسك بالأمل وعدم اليأس.

وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية استمرار جهودها الدعوية والتوعوية من خلال تنظيم الشعائر والأنشطة الدينية بالمساجد، بما يُسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الوعي الديني المستنير.