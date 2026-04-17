علوم وتكنولوجيا

مبادرة ” أسوان بشبابها أجمل ” تواصل أعمال...

0 نشر
0 تبليغ

مبادرة ” أسوان بشبابها أجمل ” تواصل أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 05:23 مساءً - تواصل مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " التى أطلقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهودها المكثفة لتجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث شارك مجلس الشباب المصرى فى فعاليات المبادرة بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتطوير داخل مركز ومدينة كوم أمبو .

أهداف المبادرة


تم تنفيذ أعمال المبادرة بإشراف الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وبالتعاون المثمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سعد .

تساهم فعاليات المبادرة فى قيام الشباب برسم لوحة جمالية من العطاء والعمل التطوعى لإعلاء روح الولاء والإنتماء والإرتقاء بالمستوى الجمالى داخل المراكز والمدن بسواعد الشباب .

تستهدف المبادرة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ووضع اللمسات الجمالية التى أضفت الشكل الحضارى الراقى على ميادين وشوارع مركز ومدينة كوم أمبو .

نشر ثقافة الحفاظ على المكتسبات العامة وتنمية البيئة المحيطة من خلال رفع الوعى المجتمعى والمشاركة الجادة بين المواطنين .

تعزيز دور الشباب بإعتبارهم الشريك الأساسى فى النهوض بالخطط التنموية المحلية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

