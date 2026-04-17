مبادرة ” أسوان بشبابها أجمل ” تواصل أعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 17 أبريل 2026 05:23 مساءً - تواصل مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " التى أطلقها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، جهودها المكثفة لتجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة ، حيث شارك مجلس الشباب المصرى فى فعاليات المبادرة بتنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتطوير داخل مركز ومدينة كوم أمبو .

أهداف المبادرة



تم تنفيذ أعمال المبادرة بإشراف الدكتورة ولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية ، وبالتعاون المثمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة العميد سمير سعد .

تساهم فعاليات المبادرة فى قيام الشباب برسم لوحة جمالية من العطاء والعمل التطوعى لإعلاء روح الولاء والإنتماء والإرتقاء بالمستوى الجمالى داخل المراكز والمدن بسواعد الشباب .

تستهدف المبادرة تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ووضع اللمسات الجمالية التى أضفت الشكل الحضارى الراقى على ميادين وشوارع مركز ومدينة كوم أمبو .

نشر ثقافة الحفاظ على المكتسبات العامة وتنمية البيئة المحيطة من خلال رفع الوعى المجتمعى والمشاركة الجادة بين المواطنين .

تعزيز دور الشباب بإعتبارهم الشريك الأساسى فى النهوض بالخطط التنموية المحلية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى