وزير الخارجية يلتقى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 05:20 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم السبت 18 أبريل، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، كما تناول اللقاء التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي وأهمية استمرار التنسيق في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الموقف المصري الداعم للدولة الليبية واستقرارها وسيادتها، كما شدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى مختلف المجالات، تأسيساً على الروابط التاريخية والشعبية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.