رئيس الوزراء يفتتح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.



وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية في محافظة شمال سيناء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن زيارته اليوم لمحافظة شمال سيناء ـ والتي تتزامن مع احتفالات الدولة بعيد تحرير سيناء ـ تأتي في إطار متابعة سير العمل ودفعه بمختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي تشمل الرعاية الصحية، ومياه الشرب، ومحطات تحلية مياه البحر، بجانب مشروعات صناعية، ومشروعات حيوية أخرى مثل تطوير مطار العريش، والميناء البحري بالمدينة أيضا، لافتا إلى أن هذه المشروعات وغيرها تأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي التي تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.