نعرض لكم الان تفاصيل خبر شريف الصياد: فجوة قوية في آليات التمويل المخصص لرأس المال العامل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 05:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ أكّد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن ملف تمويل القطاع الصناعي يمثل أولوية قصوى في المرحلة الحالية، في ظل التحديات المتلاحقة التي واجهها المصنعون خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بأزمة نقص العملة الأجنبية، وصولًا إلى الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، والتي أثرت بشكل مباشر على مناخ الاستثمار، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح الصياد في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن هذه الضغوط المتتالية حدّت من قدرة العديد من المصنعين على الصمود، ما يستدعي إعادة النظر في آليات الدعم التمويلي المقدمة للقطاع، مشيرًا إلى أن المبادرات الحالية، بالرغم من أهميتها، لم تعد كافية في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

مطالب بخفض الفائدة إلى 11% لتعزيز صمود القطاع الصناعي

أضاف أن سعر الفائدة ضمن المبادرات التمويلية، والمحدد عند 15%، لم يعد ملائمًا للظروف الراهنة، مطالبًا بخفضه إلى مستويات تتراوح بين 10% و11%، على أن يقتصر ذلك على الشركات الصناعية، بما يعزز قدرتها على التوسع والاستمرار.

كما اقترح رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية تقديم حوافز إضافية للشركات المصدّرة، من خلال منحها تمويلات بشروط ميسّرة، أو أسعار فائدة أقل، خاصة للشركات التي تتجاوز صادراتها 20% من إجمالي إنتاجها، فضلًا عن إمكانية إتاحة دعم بالعملة الأجنبية في بعض الحالات، لتحفيز التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن غالبية المبادرات الحالية تركز على تمويل الاستثمارات الرأسمالية، مثل شراء الماكينات وزيادة الطاقة الإنتاجية، في حين تظل الحاجة قائمة لتوفير تمويل مخصص لرأس المال العامل، لضمان استمرارية التشغيل وتلبية احتياجات الإنتاج اليومية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وشدد على أهمية تبني حزمة متكاملة من السياسات التمويلية المرنة، التي تستجيب لطبيعة التحديات الحالية، وتدعم استدامة ونمو القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

أشار إلى وجود توجه قيد الدراسة لإطلاق مبادرات تستهدف تمويل العمليات التشغيلية للشركات، بما يشمل توفير سيولة لشراء الخامات والمكونات، وهو ما من شأنه تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي.

وأكد أن هذه التوجهات، حال تنفيذها، ستسهم في تحقيق توازن بين دعم الاستثمارات الجديدة وضمان استمرارية التشغيل، بما يدعم نمو القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأثرًا بالتحديات المتلاحقة

وفي سياق موازٍ، اقترح شريف الصياد رؤية مبتكرة لتعزيز تعميق التصنيع المحلي، تقوم على تقديم حوافز تمويلية موجهة للشركات التي تستهدف إنتاج مكونات أو منتجات غير متوفرة حاليًا في السوق المصرية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات الإستراتيجية.

وأوضح أن هذه الآلية يمكن أن تعتمد على منح تمويلات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة للغاية، قد تصل إلى نحو 5%، ولمدة زمنية محددة، للشركات التي تدخل في تصنيع مكونات أساسية يتم استيرادها من الخارج، مثل بعض الأجزاء الحيوية في الصناعات الهندسية أو الأجهزة المنزلية.

وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه تحقيق عدة مكاسب في آن واحد، أبرزها خفض فاتورة الاستيراد من خلال توفير بدائل محلية للمكونات الصناعية، إلى جانب خلق صناعات جديدة داخل السوق المصرية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

تبني حوافز خاصة للتعميق المحلي لدعم التحول لاقتصاد إنتاجي

أضاف: إن توطين هذه الصناعات لا يقتصر تأثيره على تلبية احتياجات السوق المحلية فقط، بل يفتح المجال أمام تصدير هذه المكونات لاحقًا، ما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكّد أن تعميق التصنيع المحلي يتطلب سياسات دعم موجهة ومحددة، تستهدف صناعات بعينها وفق أولويات الدولة، مشددًا على ضرورة تبني حوافز خاصة للشركات التي تسهم في سد فجوات الإنتاج المحلي، بما يدعم إستراتيجية التحول نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعًا واستدامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف الصياد: فجوة قوية في آليات التمويل المخصص لرأس المال العامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.