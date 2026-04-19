نعرض لكم الان تفاصيل خبر مباحثات مصرية أمريكية لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 05:11 مساءً - شارك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في جلسة عمل مصرية أمريكية مشتركة؛ استضافها أمس السفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولي بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، وذلك في إطار دعم التشاور والتنسيق مع المؤسسات الأمريكية المعنية بالتمويل والتنمية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الجلسة تناولت بحث سبل تطوير التعاون القائم بين مصر وكلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، لاسيما في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به المؤسستان في دعم الاستثمارات، وتيسير أدوات التمويل، وتشجيع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول الفرص المتاحة للبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وتابع: استعرض الجانب المصري ما اتخذته الدولة من إجراءات اقتصادية ومالية محددة للحد من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي تجاوزت حدود المنطقة لتطال اقتصادات العالم، كما تناول الخطوات والإجراءات التي تتخذها مصر وتعمل على تعميقها بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية النوعية، بما يتسق مع أولويات التنمية الاقتصادية، ويسهم في دعم النمو المستدام وخلق فرص العمل.

وأوضح الحمصاني، أن المشاركين في الجلسة أكدوا أهمية مواصلة التنسيق بين الجانبين المصري والأمريكي لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع كلٍّ من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بما يدعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية على المدى القصير والمتوسط والطويل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من أدوات التمويل والتنمية المتاحة، فضلًا عن مواكبة ما تشهده العلاقات المصرية الأمريكية من زخم إيجابي على كافة الأصعدة.

وأضاف: عكست جلسة العمل حرص الجانبين على تكثيف التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات التمويل والتنمية والشركات الأمريكية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية في مصر، وترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

