افتتاح مصنع سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية باستثمارات 530 مليون جنيه

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 05:11 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، احتفالية افتتاح مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية في المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذا المشروع تجسيدٌ جديد لاهتمام الدولة بامتداد التنمية الصناعية إلى كل رقعة من أرض مصر، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يُمثل هذا المصنع داخل المنطقة الصناعية ببئر العبد، نقطة انطلاق لقاعدة صناعية كبيرة في محافظة شمال سيناء داخل هذه المنطقة، للاستفادة من المقومات الواعدة التي تذخر بها المحافظة، وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء، مع دعم الصناعة الوطنية؛ وفتح آفاق للتصدير.

من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، أن الشركة تفخر بأن مصنع الصناعات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، يعدُ أول مصنع يقام في منطقة بئر العبد الصناعية، على مساحة تقارب 20 ألف م2، بتكلفة استثمارية بلغت 530 مليون جنيه، ضمن خطط الشركة للمُساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في شمال سيناء.

أضاف أن المصنع يضم عمالة من أبناء سيناء تبلغ 79 عاملاً بنسبة 46% من إجمالي العاملين بالمصنع البالغ عددهم 170 عاملاً، كما يحقق هدف أبناء سيناء في التنمية من خلال مشاركتهم في اكتتاب في رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، هذا إلى جانب تحقيق هدف الحكومة والقطاع الخاص في شراكة اقتصادية في شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، وتعزيز المكون المحلي في الصناعة.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المصنع يستهدف خطة للتسويق لقطاعات المنتجات الغذائية، والزراعية، وشركات الأعلاف، وشركات الأسمدة، وشركات تصنيع مواد البناء، بالإضافة إلى خطة طموحة للتصدير إلى العديد من الأسواق الخارجية، وبخاصة في البلدان الأفريقية.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المصنع، حيث استمع لشرح من اللواء إبراهيم عبد الجواد عجلان، الذي أوضح أن الشركة تم تأسيسها بنسبة مساهمة مصرية 100%، لتشغيل المصنع الخاص بانتاج المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها، موضحاً أنه فيما يخص مصنع الشكائر المنسوجة الذي سيتم تفقده اليوم فإنه يقام على مساحة 5200 م2 من مساحة المصنع، وتصل الطاقة الانتاجية له إلى نحو 55 مليون عبوة متنوعة سنوياً، لمختلف الاستخدامات، من شكائر الأسمنت والسكر والدقيق والأعلاف والملح ومنتجات أخرى.

أضاف أن مصنع الشكائر المنسوجة يضم خطوط إنتاج مُتقدمة وحديثة تتضمن جميع مراحل انتاج الشكائر المنسوجة، وتم توريدها من إحدى الشركات الهندية المتخصصة في مجال تصنيع خطوط انتاج شكائر الأسمنت والجبس، والتي تقوم بتوريد خطوط الانتاج إلى مصر لأول مرة من خلال هذا المصنع.

