شرطة المصنفات تضبط مخزن مكتبة بداخله كتب روائية وأدبية ودينية بدون تصريح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مخزن خاص بإحدى المكتبات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول، بتوزيع العديد من الكتب الروائية والأدبية والدينية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبط مالكه، وبحوزته أكثر من 10 آلاف نسخة كتاب دينى بدون تصريح أو تفويض، وألف غلاف تحت التجهيز لكتب دينية مختلفة.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .