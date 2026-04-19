ضبط شخص انتحصل صفة طبيب جلدية ويدير عيادة تجميل فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخص مقيم بالجيزة، بإنشاء عيادة طبية بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وإنتحال صفة طبيب جلدية وتجميل على خلاف الحقيقة للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه داخل العيادة المشار إليها، وبحوزته عدد من الأجهزة والأدوات، أدوية ومستحضرات التجميل غير صالحة للإستهلاك الآدمى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها تنسيقاً مع الجهات المعنية.