مان سيتي ضد أرسنال.. موعد قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة والمعلق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 03:38 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم المواجهة النارية التي تجمع بين ناديا مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب «الاتحاد» ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يكون حاسمًا في تحديد بطل المسابقة هذا الموسم.

ويدخل أرسنال المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة من 32 مباراة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري عمر مرموش الذي يحتل المركز الثاني برصيد 64 نقطة مع مباراة أقل، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق اللقب، خاصة مع سعي أرسنال لإنهاء صيام طويل عن التتويج يعود إلى عام 2004.

ورغم صدارته، يعاني أرسنال من تراجع في النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات بمختلف البطولات، وهو ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل هذه القمة المرتقبة.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد توازنه وحقق سلسلة من الانتصارات القوية، من بينها التفوق على آرسنال نفسه، بالإضافة إلى الفوز على ليفربول وتشيلسي، ليؤكد جاهزيته لمواصلة الضغط في صراع الصدارة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مساقة الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو اليوم الأحد 19 أبريل 2026، بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي، وقد خصصت قناة beIN Sports 1 HD، لنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي 2025-2026، بينما اختارت شبكة بي إن سبورتس، المعلق حسن العيدروس، للتعليق على مباراة مان سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.