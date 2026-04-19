طارق سليمان: هدنة إيران تفتح باب استقرار الشحن وتنعش الصادرات

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 06:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة للصلب، إن الهدنة المعلنة في المنطقة تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة الاستقرار في الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الشحن وسلاسل الإمداد، موضحًا أن تأثيرها لن يكون فوريًّا، بل سيحتاج إلى بعض الوقت حتى تعود الأمور إلى طبيعتها بشكل كامل.

أضاف سليمان في تصريحات خاصة لحابي، إن الفترة الماضية شهدت تكدسًا كبيرًا في الشحنات داخل الموانئ العالمية، نتيجة اضطراب حركة النقل والتأمين، وهو ما أدى إلى إطالة زمن الشحن وارتفاع تكاليفه، مشيرًا إلى أن هذه التراكمات ستستغرق وقتًا حتى يتم تفريغها تدريجيًّا مع تحسن الأوضاع الأمنية وعودة النشاط الملاحي بشكل طبيعي.

وأوضح أن تكاليف التأمين، خاصة التأمين ضد مخاطر الحرب، من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استقرار الأوضاع، وهو ما سينعكس إيجابًا على تكلفة الشحن وأسعار السلع في الأسواق.

وفيما يتعلق بالطلب، أشار سليمان إلى أن الصادرات المصرية شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال فترة الأزمة، خاصة في بعض القطاعات مثل المنتجات الغذائية، حيث لجأت عدة دول كانت تعتمد على موردين آخرين في المنطقة إلى السوق المصرية كبديل موثوق، وهو ما ساهم في زيادة حجم التصدير بشكل ملحوظ.

أضاف أن هذا التحول يفتح فرصًا كبيرة أمام الصناعة المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هناك اتجاهًا واضحًا لزيادة الطاقة الإنتاجية داخل المصانع لمواكبة الطلب المتزايد على الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات لدعم القطاع الصناعي، من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء في بعض الأنشطة غير الإنتاجية، بهدف توفير الطاقة للمصانع وضمان استمرار العملية الإنتاجية بكفاءة.

وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، توقع سليمان أن تشهد أسعار البترول حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تراجعها تدريجيًا إذا استمرت الهدنة، لافتًا إلى أن الوصول إلى مستويات الأسعار الطبيعية قد يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأكد أن سلاسل الإمداد العالمية بدأت بالفعل في التعافي التدريجي، بعد أن تأثرت بشدة خلال فترة التوترات، موضحًا أن انخفاض الضغوط على حركة النقل سيؤدي إلى تحسن ملحوظ في توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج.

المواني المصرية مرشحة للاستفادة من تحول خطوط الملاحة

أضاف أن المواني المصرية مرشحة لتحقيق استفادة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل تحول بعض خطوط الملاحة العالمية للاعتماد عليها كبديل لمناطق أخرى متأثرة بالتوترات، خاصة مع جاهزية عدد من المواني مثل شرق التفريعة والسخنة والسفاجا، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية متكاملة.

توقف إنتاج الصلب الإيراني يدعم ارتفاع الأسعار عالميًّا

وفيما يتعلق بقطاع الحديد والمعادن، أوضح سليمان أن توقف جزء من الإنتاج الإيراني، الذي كان يمثل نحو 30 مليون طن سنويًّا، أدى إلى تراجع المعروض في السوق العالمية، وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 10% منذ بداية الأزمة.

أشار إلى أن هذه الزيادة قد تستمر لفترة مؤقتة، لحين دخول منتجين آخرين لسد الفجوة في المعروض، متوقعًا أن تلعب بعض الدول الكبرى دورًا في إعادة التوازن للأسواق، بالرغم من استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفيما يخص السوق المحلية، أكد أن المصانع المصرية تمتلك مخزونًا من الخامات ساعدها على امتصاص الصدمة في بداية الأزمة، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع حدوث زيادات كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص الشركات على الحفاظ على استقرار السوق والتوافق مع توجهات الدولة للحد من التضخم.

مفاوضات مرتقبة لاحتواء زيادات الأسعار بعد الأزمة

أضاف أن الشركات ستدخل في مفاوضات مكثفة مع موردي الخامات وشركات الشحن، بهدف تقليل التكاليف قدر الإمكان، بما ينعكس على الأسعار النهائية للمنتجات.

زيادة الإنتاج المحلي لمواكبة الطلب التصديري المرتفع

وأكد سليمان أن الشركات لن تتجه إلى تقليل مشترياتها من الخامات، بل على العكس ستسعى لتأمين احتياجاتها بشكل أكبر، لتجنب أي توقف محتمل في الإنتاج، خاصة في ظل زيادة الطلب الخارجي ووجود فرص تصديرية واعدة خلال المرحلة المقبل.

