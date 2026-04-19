بعد تخفيف الحكم عليه.. تعرف علي الفرصة الأخيرة أمام التيك توكر شاكر محظور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:32 مساءً - سطرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر محمد السبكي، كلمة النهاية في استئناف التيك توكر محمد شاكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي"، على حكم حبسه سنتين في اتهامه ببث فيديوهات خادشة، بعد قبول استئنافه وتخفيف الحكم للحبس سنة واحدة.

 

الموقف القانوني لـ شاكر محظور

وتوجد فرصة أخيرة أمام "التيك توكر"، وهي الطعن بالنقض على الحكم خلال المدة القانونية والمقدرة بـ60 يوما من تاريخ صدور الحكم، فمن الناحية القانونية تفصل محكمة النقض فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، طبقا لقانون إجراءات الطعن أمام محاكم النقض رقم 57 وتعديلاته.

وكانت قررت النيابة المختصة، إحالة التيك توكر شاكر محظور دلوقتي للمحكمة الاقتصادية، بتهمة بث فيديوهات خادشة.

 

 

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

