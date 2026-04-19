أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72551

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 72551ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الاحد، إلى 72,551 شهيدًا و172,274 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيد واحد جديد، وشهيد آخر تم انتشاله من تحت الأنقاض.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 775، وإجمالي الإصابات 2,171، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 761.

وأكدت الوزارة أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

