أبرزهن ياسمين صبري ونسرين طافش.. تأثير الروتين الرياضي على صحة النجمات

قوام النجمات المثالي وصحتهن الجيدة ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة وعي حقيقي بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها بشكل منتظم من أجل الوصول إلى جسم متناسق ولياقة بدنية عالية، إلى جانب إدراك أهميتها في الحفاظ على الصحة العامة.

فخلف الإطلالات المبهرة والقوام الممشوق المثالي، يوجد التزام يومي بروتين رياضي مدروس يعكس نمط حياة صحيًا ومتوازنًا. ولعل أبرز النجمات اللاتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل مستمر هن ياسمين صبري ونسرين طافش ورانيا يوسف، حيث يظهرن دائمًا بإطلالات رياضية عبر حساباتهن على السوشيال ميديا. وبين اليوجا والكارديو والتواجد في صالات الجيم، يتنوع الروتين الرياضي ليعكس هذا الالتزام الواضح.

ولا يقتصر هذا الاهتمام على هؤلاء فقط، فميريام فارس أيضًا من النجمات اللاتي يستمتعن بممارسة الرياضة، وقد ساعدها ذلك على الظهور بقوام رياضي مميز، إلى جانب تقديم أداء مبهر على المسرح في الحفلات. وتُعد ميريام من أكثر النجمات التزامًا بالروتين الرياضي، حتى إنها خصصت مكانًا في منزلها ليكون بمثابة جيم، لتستمتع بهذه التجربة في خصوصية تامة.

تأثير الروتين الرياضي على الصحة

تتنوع رياضات ياسمين صبري بين الكارديو واليوجا

ومن هنا، يتضح أن الالتزام بالروتين الرياضي لا يؤثر فقط على الناحية الشكلية للنجمات، إذ إن دور الرياضة لا يقتصر على حرق السعرات الحرارية أو شد الجسم، بل يمتد ليشمل تحسين كفاءة أجهزة الجسم المختلفة، مثل القلب والرئتين، وتعزيز الدورة الدموية، وهو ما ينعكس مباشرة على النشاط اليومي والطاقة الإيجابية.

وعند التعمق في طبيعة هذا الروتين، نجد أنه لا يعتمد على العشوائية، بل يقوم على تنوع التمارين بين تمارين القوة والكارديو واليوجا، وأحيانًا الرقص. وهذا التنوع لا يساعد فقط في تجنب الملل، بل يضمن تمرين جميع عضلات الجسم بشكل متوازن.

فعلى سبيل المثال، تساعد تمارين الكارديو على تعزيز صحة القلب والمساهمة في حرق الدهون، بينما تعمل تمارين القوة على بناء العضلات وزيادة معدل الحرق، في حين تساهم اليوجا في تحسين المرونة وتقليل التوتر.

وبالانتقال إلى الجانب الصحي، كشفت دكتورة ثريا الألفي، أخصائية التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، أن ممارسة الرياضة بانتظام تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم. كما أن النشاط البدني يرفع كفاءة جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على مقاومة الأمراض، وهو ما يفسر ظهور الكثير من النجمات بمظهر صحي وبشرة نضرة، حيث تساهم الرياضة في تحسين تدفق الدم إلى الجلد، مما يمنحه إشراقة طبيعية.

الرياضة وتجنب التوتر

تشارك نسرين طافش الجمهور بصورها في الجيم باستمرار

ولا يتوقف تأثير الرياضة عند الصحة الجسدية فقط، بل يمتد ليشمل الحالة النفسية أيضًا، فالرياضة تُعد من أفضل الوسائل للتخلص من التوتر والقلق، لأنها تعمل على إفراز هرمونات السعادة مثل الإندورفين، التي تمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء، مما يقلل من ضغوط العمل والحياة.

ومن هذا المنطلق، لا بد أن تتحول ممارسة الرياضة من مجرد واجب إلى روتين يومي للحفاظ على الصحة بشكل عام. وهذه النقطة تحديدًا تدرك قيمتها النجمات، إذ لا يمارسن الرياضة بهدف الوصول إلى نتيجة سريعة فقط، بل يعتبرنها أسلوب حياة، ومع الالتزام والاستمرارية يستطعن الوصول إلى أفضل النتائج والحفاظ عليها.

النجمات قدوة للمتابعين عبر السوشيال ميديا

تمارس ميريام فارس الرياضة في منزلها

ولم يعد اهتمام النجمات بالرياضة مقتصرًا على أنفسهن فقط، بل أصبح لديهن وعي كامل بدورهن في تحفيز المتابعين عبر حساباتهن وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي، حتى وإن كان ذلك من خلال ممارسة تمارين بسيطة في المنزل.

وفي هذا السياق، أكدت دكتورة ثريا أنه ليس من الضروري البدء بممارسة التمارين في صالات الجيم أو اتباع روتين مثالي منذ البداية، إذ يمكن أن تكون البداية بسيطة، حتى ولو كانت بالمشي لمدة نصف ساعة يوميًا، مع التدرج في مدة التمرين وقوته، فالأهم هو الاستمرارية والالتزام للحصول على نتائج جيدة.

خلاصة القول

يمكن القول إن الروتين الرياضي ليس رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على صحة الجسد وصفاء الذهن. وما تقدمه النجمات من نماذج حية يعكس حقيقة أن الجمال الحقيقي يبدأ من الداخل، من صحة جيدة وتوازن نفسي. لذلك، فإن تبني عادة ممارسة الرياضة، ولو بشكل بسيط، يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو حياة أكثر نشاطًا وسعادة، تمامًا كما تفعل هؤلاء النجمات اللواتي اخترن أن تكون الرياضة جزءًا أساسيًا من حياتهن اليومية.