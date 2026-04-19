صندوق «حالا أزيموت» العقاري يعلن الاكتتاب الكامل للإصدار الأول بنجاح بالشراكة مع براسبل للضيافة

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 06:12 مساءً - أعلن صندوق حالاً أزيموت للاستثمار العقاري “Halan AZ”، أول صندوق استثمار عقاري متعدد الإصدارات (REIT) مُرخَّص وخاضع لهيئة الرقابة المالية في مصر، والذي أسسته إم إن تي-حالاً بالشراكة مع أزيموت للاستثمارات، عن الاكتتاب الكامل للإصدار الأول للصندوق بنجاح بالشراكة مع براسبل للضيافة.

إم إن بي للحلول العقارية تولت إجراء التحقق القانوني والتقني اللازم وتقديم الأصل للصندوق

ووفقا لبيان اليوم، تولت شركة إم إن بي للحلول العقارية MNP رصد الفرصة العقارية وإجراء التحقق القانوني والتقني اللازم، وتقديم الأصل للصندوق.

أزيموت مصر تولت إدارة عملية الطرح .. بينما قامت إم إن تي-حالاً بدورها كموزّع للصندوق في جذب المستثمرين

في حين تولّت أزيموت مصر، بصفتها مدير الصندوق، إدارة عملية الطرح، وقامت إم إن تي-حالاً بدورها كموزّع للصندوق في جذب المستثمرين.

براسبل للضيافة تولت إدارة العمليات التشغيلية الفندقية والإشراف على تجربة النزلاء

كما تولت مجموعة براسبل للضيافة، إدارة العمليات التشغيلية الفندقية والإشراف على تجربة النزلاء.

تم تغطية الاكتتاب بالكامل في هذا الإصدار ، وهو ما يعكس قوة الطلب على هذا النوع من الاستثمار، ويؤكد نجاح أول طرح استثماري لهذا الصندوق العقاري المتنوع والأول من نوعه في قطاع الضيافة المحلي.

المرحلة المقبلة تستهدف تطوير وتشغيل نحو 700 غرفة إضافية في كافة أنحاء مصر خلال 2026

وتستهدف المنصة في المرحلة المقبلة تطوير وتشغيل نحو 700 غرفة إضافية في كافة أنحاء مصر خلال 2026، على أن يتم إطلاق إصدارات جديدة في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن المحفظة الاستثمارية لهذه الشريحة تضم مجموعة من المباني التراثية التي جرى ترميمها بعناية في منطقة وسط القاهرة، ويجري تحويلها لمنشآت ضيافة مُدارة باحترافية، ويساهم ذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية للإقامة الفندقية، مع الحفاظ على الهوية المعمارية للقاهرة الخديوية، وإحياء المناطق الحضرية التاريخية.

وتعليقًا على إطلاق هذه الشريحة، قال أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر: “يمثل إطلاق هذا الإصدار بالشراكة مع براسبل تحت مظلة صندوق حالاً أزيموت للاستثمار العقاري، فصلًا جديدًا في إطار جهود أزيموت لإتاحة فرص استثمارية في عدد من الأصول البديلة والمتنوعة، كما يمثل هذا الإصدار امتدادًا لإعادة تشكيل قطاع إدارة الأصول التي بدأتها الشركة منذ ست سنوات. فمن خلال خبراتنا في إدارة الأصول وتطوير المنتجات المالية والاستثمارية، واقتران ذلك بما يمتلكه شركاؤنا من قدرات في التكنولوجيا والتوزيع والخبرة العقارية، فإننا نتيح معًا فئة جديدة من الأصول لشريحة أوسع من المصريين، لتمكينهم من المشاركة في فرص النمو التي يتيحها القطاع العقاري وقطاع الضيافة في مصر.”

أضاف أحمد عبد المجيد، العضو المنتدب لشركة إم إن بي للحلول العقارية MNP: “يُعد قطاع الضيافة، خاصة في المناطق التراثية المختارة بعناية، والتي تتمتع بقدرتها على توليد إيرادات قوية، من القطاعات القادرة على التكيف مع التضخم. من ناحية أخرى يمتلك هذا القطاع تحديدًا أسسًا قوية على المدى الطويل. ومن خلال شراكتنا مع براسبل، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الضيافة، سنتمكن من تحويل الأصول العقارية غير المستغلة في مواقع محددة بوسط القاهرة لأصول مُدارة باحترافية، وقادرة على توليد الدخل، والتحوط ضد التضخم”.

ونوه أن قدرات التوزيع التي يتمتع بها الصندوق من خلال شركائه، تفتح الباب أمام قاعدة متنوعة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الضيافة. لقد كانت الاستثمارات العقارية عالية الجودة تعاني من انتشار غير منظم في السوق مع صعوبة ضمها تحت مظلة إطار مؤسسي منظم، إلا أن الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة تساهم في إرساء هياكل عقارية أكثر شفافية وتنظيمًا، وهو ما يمثل أساسًا متيناً لتمكين المزيد من المواطنين في الاستثمار بالإصدارات القادمة للصندوق، مع التركيز على إرساء ممارسات وقواعد الحوكمة وخلق قيم مستدامة.

وعلق أحمد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة براسبل للضيافة قائلًا: “يعكس هذا الإنجاز نمو الثقة المؤسسية في قطاع الضيافة الذي يضم أصولًا عقارية قابلة للتوسع والانتشار في مصر. ومن خلال هذه المنصة، ستركز براسبل على تشغيل الأصول الفندقية والارتقاء بها بما يضمن تقديم تجربة إقامة متميزة، وتحقيق أداء تشغيلي قوي. وبعد قيام الدولة والقطاع الخاص بتجديد وتطوير العديد من المباني التراثية في وسط القاهرة، فإننا في براسبل نعمل على تكوين محفظة من المنشآت الفندقية المُدارة باحترافية، بما يساهم في إحياء المناطق التاريخية ودعم نمو قطاع السياحة المصري. إننا نتطلع في الفترة المقبلة لمواصلة التوسع في عملياتنا التشغيلية لتشمل العديد من الوجهات الرئيسية في مصر من خلال فرص استثمارية مستقبلية تحت مظلة الصندوق”.

وتقوم إم إن تي-حالاً بدور الشريك المؤسس والموزع، فيما تتولى أزيموت مصر دور الشريك المؤسس ومدير الصندوق، وتعمل مجموعة براسبل للضيافة كمشغّل لمنصة الضيافة، بينما تتولى إم إن بي MNP للحلول العقارية مهام مدير الأصول العقارية.

كما يقوم مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتتولى مور (Moore) مهام مراجع حسابات الصندوق والمستشار الضريبي.

ويهدف الصندوق لفتح فرص جديدة للاستثمار في السوق العقارية المصرية، مع دعم تطوير أصول عقارية عالية الجودة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

يأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصري نموًا ملحوظًا بمعدلات كبيرة، حيث تستهدف الحكومة استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مع تقديرات بضرورة توفير 200 ألف غرفة فندقية جديدة. في السياق نفسه، سجلت إيرادات السياحة مستوى قياسيًا بلغ 18.2 مليار دولار في 2025، مما يعزز مكانة هذا القطاع الرائد كأحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وشهدت الفترة الأخيرة كذلك العديد من الإصلاحات التي أسهمت في استحداث قواعد جديدة لترخيص وتصنيف الإقامة الفندقية قصيرة الأجل ومنشآت الضيافة البديلة، بما يضفي طابعًا مؤسسيًا على قطاعات كانت تنتمي من قبل للاقتصاد غير الرسمي.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي