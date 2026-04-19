ترامب: سنطرح اتفاقا عادلا لإيران وحال رفضهم سندمر محطات الكهرباء والجسور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح اتفاقاً "عادلاً ومعقولاً للغاية" على إيران، معربا عن أمله في أن يقبل الجانب الإيراني العرض الأمريكي.
وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "إذا لم يفعلوا ذلك فستدمر أمريكا كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران".
وكشف ترامب عن توجيه ممثلين للولايات المتحدة سيتوجهون إلى إسلام آباد وسيصلون إلى هناك مساء الاثنين، لإجراء مفاوضات.
ترامب: إيران تخسر 500 مليون دولار يوميا
وقال الرئيس الأمريكي: قررت إيران إطلاق النار أمس في مضيق هرمز، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار! استهدفت العديد من الطلقات سفينة فرنسية وسفينة شحن بريطانية. لم يكن ذلك تصرفًا لائقًا، أليس كذلك؟.
أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران تخشر يوميا 500 مليون دولار بسبب إغلاق مضيق هرمز ، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تخسر شيئًا حيث تتجه العديد من السفن الآن إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا تكساس ولويزيانا وألاسكا، لتحميل البضائع، بفضل الحرس الثوري الإيراني.