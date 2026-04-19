ترامب: سنطرح اتفاقا عادلا لإيران وحال رفضهم سندمر محطات الكهرباء والجسور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 05:32 مساءً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تطرح اتفاقاً "عادلاً ومعقولاً للغاية" على إيران، معربا عن أمله في أن يقبل الجانب الإيراني العرض الأمريكي.

وأضاف ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "إذا لم يفعلوا ذلك فستدمر أمريكا كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران".