يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:32 مساءً - يخوض النصر مواجهة قوية أمام الوصل، مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026، على أرضية ملعب “زعبيل”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في قمة خليجية تحمل الكثير من الندية والطموحات المتباينة بين الفريقين.

يدخل النصر هذه المباراة وهو يعيش واحدة من أفضل فتراته هذا الموسم، بعدما نجح في تحقيق خمسة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، ليؤكد جاهزيته الفنية والبدنية.

ويأمل الفريق السعودي في استثمار هذه السلسلة الإيجابية خارج ملعبه، من أجل تحقيق نتيجة تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة، وتقرّبه خطوة من بلوغ الدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر، لم تكن نتائج الوصل على نفس المستوى من الثبات، حيث حقق الفريق فوزين فقط مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، ما يعكس حالة من التذبذب. ورغم ذلك، يعوّل الفريق الإماراتي على عاملي الأرض والجمهور في دبي، من أجل الظهور بشكل مختلف وإيقاف زحف النصر، والخروج بنتيجة تمنحه الأمل قبل مواجهة الإياب.

موعد مباراة النصر ضد الوصل

تنطلق صافرة بداية اللقاء العالمي ضد الوصل في التوقيتات التالية الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

كيفية مشاهدة مباراة النصر ضد الوصل

يمكن متابعة أحداث المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports 2، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

كما تُنقل المواجهة أيضًا عبر قنوات الكأس من خلال قناة الكأس 5، بصوت المعلق خليل البلوشي، مع تغطية تحليلية شاملة تسبق المباراة وتليها، نظرًا لأهمية هذه القمة في مشوار الفريقين بالبطولة.