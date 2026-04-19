أمن القاهرة يضبط مرتكب واقعة ممارسة أعمال البلطجة وتهديد آخرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وتهديد آخرين بإلحاق الآذى بهم بإستخدام أسلحة بيضاء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد المجنى عليهم، شخص وزوجته "مصابة بكدمات متفرقة"، نجلته، وجميعهم مقيمين بمحافظة القليوبية، وبسؤالهم قرر الأول بتضرره من نجل شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" لقيامه بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها لخلافات بينهم حول الميراث.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، عاطل مقيم بالقليوبية، وبحوزته 2 سلاح أبيض، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.