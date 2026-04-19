ضبط عاطل شرح كيفية الإنتحار على هيئة حبل مشنقة لزيادة نسب المشاهدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى، يظهر خلاله صاحب الحساب حال قيامه بربط حبل بسقف الغرفة وإعداده "على هيئة حبل مشنقة" وشرح كيفية التعلق به للإنتحار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب "الظاهر بمقطع الفيديو"، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية، وبمواجهته نفى إعتزامه الإقدام على الإنتحار، وعلل قيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى على سبيل المزاح لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.