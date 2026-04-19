توتر يصيب علاقة الخطيب بأعضاء مجلس إدارة النادي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:32 مساءً - أوضحت بعض المصادر الرياضية الأخيرة وجود توتر ملحوظ بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وباقي أعضاء المجلس، حيث ظهر هذا التوتر عقب خروج الفريق من دوري أبطال أفريقيا والإخفاقات الكروية السابقة.

ابتعاد الخطيب عن اجتماعات مجلس إدارة النادي

أوضحت المصادر الرياضية وجود اختلاف بين الخطيب وباقي أعضاء المجلس نشأ نتيجة إخفاقات الفريق السابقة، حيث تم اتهام الخطيب بالتقصير في إدارة النادي واتخاذه أغلب القرارات بمفرده دون مشاركة أعضاء المجلس.

رد الخطيب على الاتهامات الموجهة له

أظهر الخطيب استياء من الاتهامات الموجهة بشأن اتخاذ القرارات التي تخص النادي بمفرده موضحاً أن القرارات السابقة تم اعتمادها بناءً على مشاركة كافة الأعضاء، وأشار أنه تحمل مواجهة غضب الجماهير الأهلاوية بمفرده وهو ما جعله يتراجع عن اتخاذ قرارات تخص ملف الكرة وأن يبتعد عن اجتماعات المجلس لفترة.

