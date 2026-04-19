حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:32 مساءً - تتجه الأنظار إلى مواجهة خليجية مثيرة، عندما يلتقي النصر مع الوصل، مساء اليوم الأحد 19 أبريل 2026، على ملعب “زعبيل”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2، في لقاء يُنتظر أن يكون حافلًا بالإثارة والتنافس.

رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والوصل بجودة عالية دون تقطيع أو تأخير في البث مباشر

يدخل النصر المباراة بثقة كبيرة بعد سلسلة مميزة من النتائج، حيث تمكن من تحقيق خمسة انتصارات متتالية، ما يعكس الانسجام الكبير داخل صفوفه وجاهزيته لخوض مثل هذه المواجهات الحاسمة. ويسعى الفريق إلى استثمار هذه الحالة الفنية لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تسهل مهمته قبل مباراة الإياب.

في المقابل، يمر الوصل بفترة غير مستقرة على مستوى النتائج، بعدما حقق انتصارين مقابل ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات، إلا أن الفريق يدرك جيدًا أهمية هذه المواجهة، ويطمح إلى تقديم أداء قوي أمام جماهيره، مستفيدًا من عاملي الأرض والدعم الجماهيري لتحقيق نتيجة تعيد له التوازن وتمنحه دفعة معنوية كبيرة.

موعد مباراة النصر ضد الوصل

تُقام المباراة اليوم الأحد، وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

04:00 مساءً بتوقيت القاهرة

05:00 مساءً بتوقيت السعودية

06:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوصل

سيتم بث اللقاء عبر شبكة beIN Sports من خلال قناة beIN Sports 2، بصوت المعلق عامر الخوذيري.

كما تُذاع المباراة أيضًا عبر قنوات الكأس، وتحديدًا قناة الكأس 5، بتعليق خليل البلوشي، حيث تقدم القناتان تغطية تحليلية مميزة قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته.