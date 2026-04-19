إعلان رسمي الموسم .. أغنية ”عايزة أشتكي” لشيرين عبد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 06:32 مساءً - بعد مرور عامين من الصراعات التي تجاوزتها الفنانة الرائعة شيرين عبد الوهاب، تعود من جديد بإضافة قوية ومميزة لأغنيتها التي تصدرت الترند على جميع محركات البحث العالمية ويبحث العديد من محبيها عن أغنية " عايزة أشتكي وأشكي" التي لاقت تفاعل واسع بألاف من التعليقات الإيجابية والتحفيزية لجماهير النجمة المحبوبة شيرين عبد الوهاب.

طرح أغنية " عايزة أشتكي وأشكي" على يوتيوب

من الجدير بالذكر إنه تم الإنتهاء من تسجيل أغنية النجمة شيرين في استوديو الموسيقي "توما" وذلك في مصر الجديدة وكان بحضور الملحن عزيز الشافعي، والذي أكد أن الأغنية لازالت في مراحل المعالجة الموسيقية وسيتم طرحها قريباً في الأسواق، وذلك حتي تكون جاهزة لنشرها بشكل رسمي من خلال قناة اليوتيوب الرسمية للنجمة شيرين.

تعاون جديد للملحن عزيز الشافعي وشيرين

شارك عزيز الشافعي مع متابعيه في أحدث ظهور له من خلال منشور على صفحته الرسمية بأنه يجري تسجيل أحدث أعمال شيرين وعزيز الشافعي الفنية، وذلك بعد مدة غياب كبيرة للنجمة اللامعة شيرين عن الساحة الغنائية.

حيث إنه صرح قائلاً:

"انتوا كمان وحشتوها جدًا جدًا".

حيث لاقت الصور تفاعل كبير بين المتابعين وذلك لقلة ظهور شيرين عبد الوهاب إعلاميا في الأونة الأخير مما كثر الأهتمام من الجمهور بجميع المعلومات الفنية الجديدة عنها.