انخفاض أسعار الذهب 130 جنيها خلال أسبوع

دبي - احمد فتحي في الأحد 19 أبريل 2026 08:06 مساءً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.8% وبقيمة 130 جنيها، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 7160 جنيهًا ، واختتم التعاملات عند 7030 جنيهًا.

عيار 21 يتراجع إلى 7030 جنيهًا

في حين، سجل عيار 24 نحو 8034 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6026 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 56240 جنيهًا.

ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية بنحو 82 دولارًا خلال أسبوع

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.7%، بنحو 82 دولارًا خلال الأسبوع، حيث افتتحت التعاملات عند 4750 دولارًا، ولامست مستوى 4900 دولار، قبل أن تختتم الأسبوع عند 4832 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.

قال المهندس سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن السوق المحلية تشهد حالة من “الهدوء الحذر”، رغم التحركات الإيجابية في البورصات العالمية، وأوضح أن هذا الهدوء رغم صعود الأوقية يعكس تراجع قوة الطلب المحلي، إلى جانب استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن السوق أصبح أكثر انتقائية مع ميل واضح للترقب بدلًا من الشراء.

حالة من التحفظ في تكوين مراكز شرائية جديدة

وأضاف أن الفجوة السعرية الحالية تشير إلى هامش محدود للتجار، ما يعكس حالة من التحفظ في تكوين مراكز شرائية جديدة، خاصة في ظل عدم وضوح اتجاهات السياسة النقدية العالمية، مؤكدًا أن تحركات الذهب خلال الفترة الحالية تظل مرهونة بثلاثة عوامل رئيسية: اتجاه الأوقية عالميًا، حركة الدولار، والتطورات الجيوسياسية.

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حدّ من انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق الداخلي

محليًا، جاء استقرار الأسعار نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها استقرار سعر صرف الدولار قرب 51.8 جنيه، مع تحسن طفيف في قيمة الجنيه، إلى جانب تراجع نسبي في الطلب المحلي، وهو ما حدّ من انتقال الارتفاع العالمي إلى السوق الداخلي.

وتعكس الفجوة السعرية الحالية ضعفًا نسبيًا في الطلب، مع تحفظ التجار في التسعير وغياب الزخم الشرائي، حيث يبدو السوق في حالة “انتظار” أكثر من كونه في حالة “تفاعل”.

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بدعم من استمرار التوترات الجيوسياسية، رغم تراجع الضغوط المرتبطة بالطاقة مع انخفاض أسعار النفط من مستويات قرب 120 دولارًا إلى نحو 90 دولارًا للبرميل، عقب تهدئة نسبية في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشار إمبابي إلى أن الذهب في مصر يتحرك حاليًا في نطاق عرضي على المدى القصير، موضحًا أن كسر مستوى 7100 جنيه قد يدفع الأسعار نحو موجة صعود، بينما كسر مستوى 6950 جنيه قد يعكس مزيدًا من الضعف.

وأضاف أن الاتجاه العام للذهب عالميًا لا يزال صاعدًا على المدى المتوسط، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم احتمالات حدوث تصحيح مؤقت في حال تحسن شهية المخاطرة وارتفاع الأسواق المالية.

ارتفعت أسعار المعدن بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت

وعلى جانب آخر، قال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات أمس السبت بنحو 45 جنيهًا، حيث افتتح عيار 21 التداول عند 7045 جنيهًا، وأغلق عند 7045 جنيهًا، وذلك في ظل العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأوضح فاروق أن تراجع سعر صرف الدولار في السوق المحلية أسهم في انخفاض أسعار الذهب، رغم ارتفاع الأوقية عالميًا، حيث شهد سعر الدولار في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة من أبريل الجاري، ليكسر حاجز 54 جنيهًا ويهبط دون مستوى 52 جنيهًا في البنوك، مدفوعًا بانحسار التوترات الجيوسياسية وعودة تدفقات “الأموال الساخنة”.

هيمنة حالة من الضعف الشرائي على النشاط التجاري محليا

يشير استطلاع «مرصد الذهب» إلى أن السوق المصرية تشهد حالة من الانكماش النسبي، حيث أفاد نحو 59% من التجار بتراجع المبيعات خلال الربع الأول من عام 2026، وسط هيمنة حالة من الضعف على النشاط التجاري.

في المقابل، يبرز تحول واضح في شكل الطلب المحلي، إذ يتجه نحو 92.6% من العملاء إلى شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، لتستحوذ على نحو 88.9% من المبيعات، مقابل تراجع حاد في الطلب على المشغولات.

ويعكس هذا التحول إعادة توجيه السيولة داخل السوق، مدفوعة بارتفاع الأسعار وتذبذبها وضعف القدرة الشرائية، حيث يتجه 63% من المستهلكين إلى الادخار، مع تزايد حالة الحذر وترقب تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

حقق المعدن في البورصة العالمية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

حقق الذهب في البورصة العالمية مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدفوعًا بانحسار المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط، وتهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ورغم مكانته كملاذ آمن، تراجع الذهب بنحو 10% منذ بداية الحرب، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وقوة الدولار الأمريكي.

وأوضح مدير «مرصد الذهب» أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تسهم في تقليص علاوة المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم التوجه نحو التيسير النقدي.

وأضاف أن تراجع التوترات لا يضغط بالضرورة على الذهب، بل قد يمنحه دعمًا غير مباشر عبر تمهيد الطريق لخفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن توقعات خفض الفائدة تُعد العامل الأكثر تأثيرًا في دعم الأسعار الحالية، خاصة مع مؤشرات تباطؤ سوق العمل وتراجع تضخم الخدمات، وهو ما يعزز احتمالات تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتمد صعود الذهب خلال الفترة المقبلة على تقدم المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، وبدء دورة خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ما يجعل المرحلة الحالية من أكثر الفترات تعقيدًا في سوق الذهب.

