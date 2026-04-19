ماذا يقدم؟ وزير التموين المصري يعلن إطلاق موقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 07:25 مساءً - في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين المصري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تطورات مشروعات الرقمنة داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمشاركة قيادات الجهاز وعدد من مسؤولي الوزارة المعنيين بملف التطوير التكنولوجي.

وزير التموين المصري يطلق موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية

شهد لقاء التموين المصري استعراضًا شاملًا لما تم إنجازه من مشروعات رقمية تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحديث بيئة العمل الداخلية، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرسخ الاعتماد على الحلول الرقمية في إنجاز المهام، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية ودعم آليات اتخاذ القرار بالبيانات الدقيقة.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًا لتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز، حيث يجري العمل على تحويله إلى منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة سهلة الاستخدام، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، فضلًا عن دعم استقرار الأنظمة الرقمية وتعزيز التكامل مع قواعد البيانات الداخلية، وتفعيل قنوات تواصل حديثة ترفع من معدلات رضا المستفيدين.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من إطلاق الموقع الجديد، ليكون بمثابة نافذة رقمية موحدة تعكس هوية الجهاز وتواكب خطط الدولة للتحول الرقمي، مع دعم التواصل الفعّال مع المواطنين والمستثمرين.

إنشاء بوابة رقمية لإدارة أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية

تطرق الاجتماع إلى مشروع إنشاء بوابة رقمية شاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، والتي تضم حزمة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام إلكتروني لإدارة الحضور والانصراف، ومنظومة متكاملة للموارد البشرية، ولوحات بيانات تحليلية للسجل التجاري، بالإضافة إلى منظومة التفتيش الرقمي، وتطبيقات العمل الميداني، إلى جانب نظم الخرائط التفاعلية ""GIS، بما يدعم التحول إلى إدارة رقمية تعتمد على البيانات في مختلف العمليات.

وأشار الحضور إلى أن تنفيذ هذه المنظومة مر بعدة مراحل بدأت بالدراسة والتحليل، ثم التصميم والتطوير، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، حيث تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي منذ فبراير 2026، وهو ما ساهم في تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة.