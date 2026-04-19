رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعاً تنموياً حضرياً برفح والشيخ زويد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:27 مساءً - خلال جولته اليوم بمحافظة شمال سيناء، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 17 تجمعاً تنموياً حضرياً بمركزي رفح والشيخ زويد، وذلك بموقع تنفيذ التجمع التنموي في "الحسينات" برفح.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل المشروع، حيث أوضحت أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى في (٤) تجمعات، هي: تجمع الحسينات المطلة أبو شنار، وتجمع الوفاق، وتجمع نجع شبانة والمهدية، وتجمع الظهير المقاطعة، بإجمالي عدد ( ٦٠٤٧ ) بيتاً بدوياً، شاملة أعمال المرافق والخدمات، وذلك من خلال وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، والجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة.

وأضافت الوزيرة أن تصميم وتنفيذ البيوت البدوية يتم بصورة تراعى مختلف مُتطلبات الطبيعة القبلية والاجتماعية لأهالي سيناء؛ من حيث الخصوصية والتقاليد السيناوية، حيث يقام البيت البدوي من دور واحد قابل للتعلية، منها مساحة حوش، ومجلسان للرجال والسيدات.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي، بتفقد نموذج لأحد البيوت البدوية بالتجمع التنموي في "الحسينات" الذي يتم متابعة الموقف به كنموذج للمشروع، كما توقف في نقطة مُشاهدة أعلى البيت لمتابعة سير العمل ومشاهدة اصطفاف من المُعدات المُشاركة في التنفيذ، حيث أوضح اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، أنه فيما يخص تجمع "الحسينات"، الذي تتواجد به الزيارة اليوم، فإنه يقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1094 فداناً، ويضم 3024 بيتاً بدوياً، ومن المتوقع ان يخدم نحو 12 ألف نسمة.

بدوره، أشار اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومُدن القناة، أن تلك التجمعات التنموية تشهد تنفيذ منطقة خدمات مركزية، حيث سيتضمن تجمع "الحسينات"؛ نموذجاً، منطقة خدمات يقام بها معهدان أزهريان للبنين والفتيات، ومسجد جامع، ونقطتا إسعاف وحماية مدنية، ومركز شباب، ووحدتان زراعية وصحية، ونقطة تموين، ومكتب بريد، وقسم شرطة، ومدرسة تعليم أساسي، وعددٍ من المباني التجارية والإدارية المتنوعة، بما يوفر نمطا حضاريا متكاملا.