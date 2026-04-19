ختام فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك " إعصار- 4 "

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أبريل 2026 08:27 مساءً - أَختتمت فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار -4" بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة المصرية والهندية، والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من قادة قوات الصاعقة والملحق العسكرى الهندى بالقاهرة.

وقد شهدت مراحل التدريب تنفيذ عدداً من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم بين القوات المشاركة، وتنظيم معرضاً للأسلحة والمعدات، فضلاً عن التدريب على التعامل الأمثل مع العبوات الناسفة المرتجلة.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية وتقديم الاسعافات الأولية وإنقاذ المصابين، كما تم تنفيذ عدداً من الرمايات غير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وأظهرت مراحل التدريب المستوى الراقى والمهارات الفنية العالية التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.